Главный раввин Украины Асман сообщил, что его сын погиб на фронте
Главный раввин Украины и Киева Моше Асман сообщил о гибели своего сына на фронте, служившего в рядах ВСУ. Об этом он написал в Telegram-канале.
В сообщении Моше Асман отметил, что прощание с его сыном Матитьягу (Антоном) Самборским состоится 12 сентября в центральной синагоге Киева.
Моше Реувен Асман ранее считался главным раввином хасидов-иудеев Украины. Однако главный раввин России Берл Лазар подчеркнул, что Моше Асман – самозванец. По его словам, все что произносит раввин Украины только дискредитирует его, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru