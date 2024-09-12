Главный раввин Украины Асман сообщил, что его сын погиб на фронте

В сообщении Моше Асман отметил, что прощание с его сыном Матитьягу (Антоном) Самборским состоится 12 сентября в центральной синагоге Киева.

Моше Реувен Асман ранее считался главным раввином хасидов-иудеев Украины. Однако главный раввин России Берл Лазар подчеркнул, что Моше Асман – самозванец. По его словам, все что произносит раввин Украины только дискредитирует его, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

