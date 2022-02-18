В Луганске и Донецке началась эвакуация мирных жителей в Россию

Сейчас эвакуация объявлена в Луганске и Донецке. На официальных ресурсах республик опубликована информация о месте и времени сбора. На указанном месте людей будут ждать автобусы. В первую очередь города покинут дети из школ и детских домов.

Сейчас из Донецка эвакуируют 225 детей из школы-интерната №1, сообщает «Интефакс».

Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию. С таким же призывом выступил и глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил о необходимости эвакуации населения республики в Ростовскую область.

