В Луганске и Донецке началась эвакуация мирных жителей в Россию

Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации начали эвакуацию мирных жителей в Россию. Жители Ростовской области уже подтвердили, что готовы принять эвакуируемых. Об этом сообщает ТАСС.

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Сейчас эвакуация объявлена в Луганске и Донецке. На официальных ресурсах республик опубликована информация о месте и времени сбора. На указанном месте людей будут ждать автобусы. В первую очередь города покинут дети из школ и детских домов.

Сейчас из Донецка эвакуируют 225 детей из школы-интерната №1, сообщает «Интефакс».

Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики эвакуироваться в Россию. С таким же призывом выступил и глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил о необходимости эвакуации населения республики в Ростовскую область.

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ФОТО: РИА Новости
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