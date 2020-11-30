Главе Центробанка, губернаторам и дипломатам запретят иметь иностранное гражданство

Главе Банка России, губернаторам субъектов РФ, а также дипломатам запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Президент страны Владимир Путин внёс в Госдуму соответствующий пакет законопроектов, данные опубликованы в базе нижней палаты парламента.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, запрет также распространится на других сотрудников, занимающих госдолжности в регионах. В том числе, ограничения будут действовать для депутатов, министров и уполномоченных.

Ранее стало известно, что Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о запрете второго гражданства или вида на жительство для государственных, муниципальных и военных служащих. Согласно законопроекту, госслужащим будет дано 6 месяцев на то, чтобы они доказали отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство, в противном случае последует их увольнение, сообщает телеканал «360».

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ТЕГИ:ГубернаторЦентробанкГражданствоЗаконопроектВладимир Путин
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