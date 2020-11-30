Путин внес законопроект о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о запрете для государственных, муниципальных и военных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство.

Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента. Глава государства инициирует принятие документа в развитие норм обновлённой Конституции, отмечают «Известия».

Ранее аналогичный запрет был прописан поправками в законы «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке» за исключением случаев, когда второе гражданство или вид на жительство обусловлено оперативно-служебной или разведывательной деятельностью. Президент уже подписал этот закон.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗаконопроектГражданствоПутин
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