Путин внес законопроект о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных
Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о запрете для государственных, муниципальных и военных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство.
Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента. Глава государства инициирует принятие документа в развитие норм обновлённой Конституции, отмечают «Известия».
Ранее аналогичный запрет был прописан поправками в законы «О федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке» за исключением случаев, когда второе гражданство или вид на жительство обусловлено оперативно-служебной или разведывательной деятельностью. Президент уже подписал этот закон.
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