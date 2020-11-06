Главе Минприроды прочат отставку. Природа вздохнула с облегчением

Сообщения об отставках трех федеральных министров, которые состоятся в ближайшее время, появились в пятницу. По данным ряда СМИ, свои посты покинут глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, Минтранса – Евгений Дитрих и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Предполагается, что Дитрих может возглавить Белгородскую область, а Якушев - стать полпредом президента в Уральском федеральном округе. Сведений, связанных с карьерным будущим Кобылкина, пока не поступало. Не исключено, что это связано с недовольством его работой во главе природоохранного ведомства.

Кобылкин возглавил Минприроды в мае 2018 года. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин по предложению Дмитрия Медведева, который тогда возглавлял правительство. До этого назначения Кобылкин с 2010 года работал губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Причины отставки Кобылкина официально пока не названы. Однако, Минприроды неоднократно становилось объектом критики за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология».

По данным Счетной палаты, с 1 октября 2018 года даты начала реализации нацпроекта «Экология», по линии главных распорядителей бюджетных средств между 16 министерствами и ведомствами распределено в рамках контрактов и субсидий более 125 миллиардов рублей. Из них на долю Минприроды приходится 37 882 118 920 рублей.



Об эффективности работы по нацпроекту «Экология» красноречивее всего говорят последние решения правительства России.

Кабмин второй раз за год поменял главу «Российского экологического оператора», госкомпании, отвечающей за реализацию мусорной реформы. Как уже писала НСН, Счетная палата обнаружила массу нарушений в работе по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которой придан статус федерального проекта.

По итогам проверки исполнения Минприроды федерального бюджета на 2019 год аудитор Счетной палаты Михаил Мень отмечал, что по нацпроекту «Экология» было зафиксировано самое низкое кассовое исполнение среди всех нацпроектов.

«Низкое кассовое исполнение – это бич всех проектов Минприроды, включая национальный», - констатировал аудитор СП.

И в третий раз правительство сменило ликвидатора отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Ассигнования на сохранение озера Байкал с 1 января 2019 года превысили 4 миллиарда. Работы по ликвидации нескольких миллионов тонн токсичных отходов не то что не начались – нет даже технического решения по утилизации.

