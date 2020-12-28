Главе КС Украины предъявили обвинение в подкупе свидетеля и даче ложных показаний

Генеральная прокуратура Украины вручила главе украинского Конституционного суда Александру Тупицкому подозрение в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний, сообщает РИА Новости.

Отметим, что на Украине вручение подозрения по уголовному делу аналогично предъявлению обвинения в России.

Ранее Конституционный суд Украины отменил часть антикоррупционных норм. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ внёс в Верховную раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который лишает судей КС их полномочий и восстанавливает отменённый ими закон о декларировании, сообщает RT.

В интервью газете The New York Times Зеленский рассказал, что «воюет с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру на Украине». По его словам, в 2021 году он намерен провести глобальную судебную реформу на Украине.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко, в свою очередь, заявил, что президент «призывает депутатов к свержению государственного строя» и роспуск Конституционного суда грозит войной и распадом Украины.

