Украинский судья пригрозил Зеленскому войной и распадом страны
Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко заявил, что в случае роспуска Конституционного суда произойдёт война и распад Украины, передаёт УНИАН.
По мнению Слиденко, президент Владимир Зеленский «призывает депутатов к свержению государственного строя» и подобных высказываний главе государства «хватит на 150 лет тюрьмы». Судья считает, что если депутаты Верховной Рады примут законопроект о роспуске Конституционного суда, то произойдет «распад Украины и война».
Ранее Конституционный суд Украины отменил часть антикоррупционных норм. Президент Украины Владимир Зеленский не признал это решение и направил в Верховную Раду законопроект с предложением прекратить полномочия всех судей Конституционного суда, сообщает RT.
После заявления о правонарушениях, которое подал депутат Рады от «Голоса» Ярослав Юрчишин, против судей Конституционного суда Украины было возбуждено уголовное дело по статье о захвате государственной власти.
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