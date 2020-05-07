Глава ВЦИОМа объявил разногласия по рейтингу Путина техническими

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле снизился на 4 процентных пункта по сравнению с мартом — до 59%, заявили в «Левада-центре». Там подчеркнули, что на этот раз опрашивали респондентов по телефону, поэтому ответы могут отличаться от тех, которые были бы даны при личном интервью. Между тем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле не склонны полностью доверять опросам «Левада-центра» о рейтингах президента.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН заявил, что спикер Кремля высказался именно так, как следует ожидать от пресс-секретаря.

«Я не вижу трагедии в том, что какие-то данные не нравятся уважаемому Дмитрию Сергеевичу Пескову. Надо понимать, что это его работа — представлять президента и всячески защищать его. Любой на его месте вёл бы себя так же, а он, надо отдать ему должное, всегда высказывается очень корректно, и никаких оргвыводов или политических разборок после таких высказываний не следует», - отметил он.

Фёдоров при этом обратил внимание на то, что в заявлениях многих сотрудников «Левада-центра» «сквозит неприкрытая нелюбовь к политике президента», однако работают они профессионально.

«"Левада-центр" — один из трёх ведущих в России исследовательских центров, специализирующихся на изучении общественного мнения. Команда, которая там работает, - это люди, вышедшие из ВЦИОМа, опытные, профессиональные. Конечно, со своими политическими и идейными взглядами. Это противники действующей власти и персонально Путина, этого никто не скрывает. Более того, "Левада-центр" занесён в реестр иностранных агентов. Политически они, конечно, находятся в оппозиции властям. А профессионально они делают свою работу, насколько я могу судить, достаточно объективно и независимо», - отметил глава ВЦИОМа.

По мнению Фёдорова, нынешняя история со снижением рейтинга президента имеет технические причины, связанные именно с тем, что «Левада-центр» на этот раз изменил привычному методу исследования.

«Дело в том, что в условиях пандемии стало невозможно опрашивать людей методом личных интервью, когда интервьюеры ходят по квартирам — а именно так "Левада-центр" на протяжении многих лет собирает информацию. Поэтому "Левада-центру" пришлось срочно переходить на другой метод опроса — телефонные интервью. Телефонный метод опроса очень эффективен, мы его используем как основной уже четвёртый год, "Фонд общественного мнения" тоже активно его практикует. Но чтобы этот метод работал эффективно, нужно пройти большой путь и набить себе шишки, совершить все возможные ошибки и извлечь из них уроки. Мы этот путь прошли ещё в 2015-2016 годах. "Левада-центр", очевидно, проходит его только сейчас. И качество данных, которые они получают по телефонным опросам сейчас, на мой взгляд, далеко от идеального. Им предстоит набить ещё много шишек», - сказал НСН генеральный директор ВЦИОМа.

Ранее глава «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН ответил Пескову, заявив, что им не интересно его мнение с профессиональной точки зрения, потому что представитель Кремля — не социолог.



