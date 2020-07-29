Глава Владимира ушла в отставку
Глава Владимира Ольга Деева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом заявили в пресс-службе администрации города. Там добавили, что Совет народных депутатов принял её отставку.
Уход Деевой с должности досрочно даёт возможность объявить конкурс по отбору кандидатур на пост главы города, подчеркивает RT.
Между тем, экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал планировал лететь в Москву и писать заявление об отставке с этого поста, однако почти за неделю до этого он был арестован. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы 22 июля.
«Зачем вы его арестовали в четверг? Кто-то хотел мускулы показать?», - приводит его слова Ura.ru.
Почему глава региона должен был уйти в отставку, Жириновский не объяснил, уточнив лишь, что лично говорил с Фургалом на эту тему.
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву, где суд арестовал его на два месяца в рамках уголовного дела об организации заказных убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал не признал вину. 20 июля Владимир Путин уволил его с должности губернатора в связи с утратой доверия, отмечает телеканал 360.
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