Глава Южной Осетии отправил правительство в отставку
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку главу правительства Эрика Пухаева и весь кабинет министров. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Геннадий Бекоев, который являлся заместителем председателя правительства. Соответствующий указ размещен на сайте президента республики.
«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича», - цитирует документ ТАСС.
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