Глава Twitter прокомментировал блокировку Трампа

Блокировка президента США Дональда Трампа в Twitter создает опасный прецедент, однако это правильное решение, считает глава соцсети Джек Дорси. Об этом он написал на своей странице.

Он отметил, что администрация соцсети столкнулась с экстраординарными обстоятельствами, которые заставили ее «направить все свои действия на общественную безопасность».

При этом Дорси подчеркнул, что решение о блокировке аккаунта президента указывает на неспособность Twitter обеспечить здоровое общение: блокировка делает общественную дискуссию фрагментарной и разделяет общество.

Администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа через несколько дней после штурма Капитолия, где конгрессмены утверждали голоса выборщиков. Позже источник сообщил изданию Politico, что Трамп «пришел в бешенство», узнав о блокировке. Президент США ранее использовал соцсеть как основной канал общения со своими сторонниками.

