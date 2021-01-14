Глава Twitter прокомментировал блокировку Трампа
Блокировка президента США Дональда Трампа в Twitter создает опасный прецедент, однако это правильное решение, считает глава соцсети Джек Дорси. Об этом он написал на своей странице.
Он отметил, что администрация соцсети столкнулась с экстраординарными обстоятельствами, которые заставили ее «направить все свои действия на общественную безопасность».
При этом Дорси подчеркнул, что решение о блокировке аккаунта президента указывает на неспособность Twitter обеспечить здоровое общение: блокировка делает общественную дискуссию фрагментарной и разделяет общество.
Администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа через несколько дней после штурма Капитолия, где конгрессмены утверждали голоса выборщиков. Позже источник сообщил изданию Politico, что Трамп «пришел в бешенство», узнав о блокировке. Президент США ранее использовал соцсеть как основной канал общения со своими сторонниками.
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