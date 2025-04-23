Глава СВР назвал отвратительным запрет для чиновников ЕС на визит в Москву 9 мая

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал отвратительным запрет на визит в Москву на День Победы, который отмечается 9 мая, для чиновников Евросоюза. Об этом глава СВР заявил в интервью агентству ТАСС.

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По его словам, победа советских войск над фашистской Германией — «не праздник, а раздражение» для европейских чиновников. «Это показывает, на чьей они стороне», — отметил Нарышкин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Россию в мае для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:День ПобедыЕвросоюзЗапретСВРСергей Нарышкин

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