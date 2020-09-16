Глава СВР Нарышкин нашёл «западный след» в белорусских протестах

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что в нынешних событиях в Белоруссии можно проследить западный след. Его заявление, сделанное через пресс-бюро СВР приводит ТАСС. По оценке Нарышкина, акции протеста в республике с самого начала хорошо организованы, их координируют зарубежные кураторы.

Он утверждает, что ключевую роль в белорусских событиях играют Соединённые Штаты Америки. По сведениям Нарышкина, Вашингтон в прошлом году и в текущем выделили на организацию антиправительственных акций в республике 20 миллионов долларов по линии различных неправительственных организаций.

По словам руководителя СВР, коллективный «запад» начал подготовку протестов задолго до президентских выборов, которые прошли 9 августа. На предоставленные финансовые средства создавались сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, шло натаскивание активистов на проведение уличных акций.

По сведениям Нарышкина, некоторые проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине под руководством американских инструкторов.

Глава российской разведки констатирует, что с началом массовых уличных выступлений США в несколько раз увеличили финансирование белорусских антиправительственных сил, хотя в публичном пространстве американцы стараются «держаться в тени», отмечает RT.

