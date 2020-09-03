Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального
Директор Служба внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил, что версия об отравлении Алексея Навального могла быть целенаправленно сфальсифицирована. Таким образом глава СВР прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у него есть доказательства подтасовки Берлином и Варшавой факта якобы отравления российского оппозиционера.
«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это», - подчеркнул Нарышкин. Он также отметил, что версия Берлина об отравлении Навального «Новичком» ставит больше вопросов, чем дает ответов, передает ТАСС.
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