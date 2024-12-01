В Госдуме назвали мигрантов виновными в росте курса доллара

Парламентарий обеспокоился масштабами вывода средств из российской экономики, связанных с банковскими переводами мигрантов в свои страны. Матвеев указал, что эти суммы существенно влияют на валютный рынок и ослабляют российскую национальную валюту.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост курса доллара и евро по отношению к рублю обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

