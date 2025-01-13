Глава Росмолодежи осудил чиновника за мат в адрес убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал в Telegram недопустимым крик заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута.

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Руководитель ведомства призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев, которые «все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений».

Урайкин, используя мат, обругал волонтеров. Причиной недовольства стало набравшее популярность в интернете видео с жалобами на закрытие центра. Урайкин пожаловался, что его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта.

Ранее с пляжей на Кубани вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».\

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:Краснодарский КрайРосмолодежьЭкологияВолонтеры

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