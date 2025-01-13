Глава Росмолодежи осудил чиновника за мат в адрес убирающих мазут волонтеров
Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал в Telegram недопустимым крик заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута.
Руководитель ведомства призвал с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев, которые «все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений».
Урайкин, используя мат, обругал волонтеров. Причиной недовольства стало набравшее популярность в интернете видео с жалобами на закрытие центра. Урайкин пожаловался, что его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта.
Ранее с пляжей на Кубани вывезли более 147 тысяч тонн загрязненного грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».\
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВС России сдержали танки ВСУ с помощью дронов
- Глава Росмолодежи осудил чиновника за мат в адрес убирающих мазут волонтеров
- СМИ: Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу
- Губернатор: Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
- Венгрия: ВОЗ не видит угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса
- В Британии призвали снова запустить «Северный поток — 2»
- Следующая короткая рабочая неделя будет в России в апреле
- Маск назвал причину пожаров в Калифорнии
- Опубликовано видео «Прямой линии» Путина с украинцами
- Госдума: Признав нереальность возврата Крыма Украине, Трамп проявил здравомыслие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru