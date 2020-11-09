Глава Росавиации назначен врио министра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы Минтранса руководителя Росавиации Александра Нерадько. Документ опубликован на сайте кабмина.

В понедельник указом президента РФ Владимира Путина был отправлен в отставку министр транспорта Евгений Дитрих. Мишустин предложил на его должность руководителя «Аэрофлота» Виталия Савельева. Госдума рассмотрит его кандидатуру во вторник.

Александр Нерадько с 2009 года занимает должность руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, а в 2020 году вступил в полномочия первого заместителя министра транспорта.

Ранее премьер-министр назначил врио главы Минприроды Светлану Радченко.

