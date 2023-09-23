Глава «Росатома»: АЭС «Пакш-2» будут строить, несмотря на критику Запада

Как отметил глава «Росатома», в адрес руководства Венгрии и самого проекта «летит много стрел» из Брюсселя, Вашингтона и Лондона.

«Но это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», — заявил Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, реализация проекта обеспечит энергетическую безопасность Венгрии в том числе и в следующем веке.

Лихачев также назвал «провокационными слухами» сообщения о том, что Будапешт якобы отказался от российского топлива для АЭС «Пакш». Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что оно эффективно и привлекательно по цене.

Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства «Пакш-2» в августе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

