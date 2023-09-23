Глава «Росатома»: АЭС «Пакш-2» будут строить, несмотря на критику Запада
Проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США, Великобритании и Евросоюза. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Как отметил глава «Росатома», в адрес руководства Венгрии и самого проекта «летит много стрел» из Брюсселя, Вашингтона и Лондона.
«Но это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», — заявил Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, реализация проекта обеспечит энергетическую безопасность Венгрии в том числе и в следующем веке.
Лихачев также назвал «провокационными слухами» сообщения о том, что Будапешт якобы отказался от российского топлива для АЭС «Пакш». Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что оно эффективно и привлекательно по цене.
Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства «Пакш-2» в августе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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