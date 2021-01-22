Глава Подмосковья призвал оградить детей от участия в акциях 23 января

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24" призвал жителей Московской области оградить своих детей от участия в несанкционированных акциях протеста 23 января. Об этом сообщает РБК.

Настольные игры вместо акций протеста

Воробьев напомнил, что эти митинги не были согласованы с властями, поэтому считаются незаконными. Губернатор пояснил, что участие в подобных акциях может повлечь за собой крайне "серьезные последствия".

Также глава региона отметил, что родители несут полную юридическую ответственность за своих несовершеннолетних детей. Он предложил жителям Московской области провести беседу со своими детьми, чтобы убедить их отказаться от участия в акции.

Ранее с подобным заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Социальные сети "ВКонтакте" и "TikTok" также заблокировали ряд сообществ, в которых велась агитация в поддержку акции протеста 23 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингПодмосковьеАндрей Воробьев
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