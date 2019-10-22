Глава Пентагона признал факт бегства боевиков из сирийских тюрем

Министр обороны США сообщил журналистам, что на северо-востоке Сирии под стражей содержались около 11 тысяч боевиков, и большая их часть и сейчас находится там, несмотря на вывод американских войск. Эспер также добавил, что "Сирийские демократические силы" (СДС), как и раньше, осуществляют контроль над тюрьмами.



Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что из мест заключения на севере Сирии сбежали не менее 500 террористов. По его данным, это произошло за те два дня, когда была снята часть охраны.



