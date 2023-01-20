Глава Пентагона пообещал поддерживать Украину так долго, как это потребуется
20 января 202313:59
Соединенные Штаты и западный мир будут оказывать Украине поддержку. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече глав и представителей военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, в Германии сообщает RT.
«Мы продолжим поддерживать самооборону Украины так долго, как потребуется», — пообещал он.
Ранее Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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20 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru