Глава Пентагона обсудил с украинским коллегой военную помощь
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в котором обсудил военную помощь стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Минобороны.
Отмечается, что Остин подтвердил планы США по обеспечению Украины оборонительными летальными средствами. Глава Пентагона также отметил, что США будут помогать в документировании ситуации в украинском городе Буча, откуда ушли российские военные.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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