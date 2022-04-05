Глава Пентагона обсудил с украинским коллегой военную помощь

Отмечается, что Остин подтвердил планы США по обеспечению Украины оборонительными летальными средствами. Глава Пентагона также отметил, что США будут помогать в документировании ситуации в украинском городе Буча, откуда ушли российские военные.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





