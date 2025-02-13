Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире

«Думаю, вы увидели вчера, как президент Трамп, который сам является самым лучшим переговорщиком... свел вместе две стороны для нахождения мира путем переговоров», — отметил американский министр.

Накануне Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политики обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование ситуации на Украине. По данным СМИ, позже Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

