Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире
Президент США Дональд Трамп — «лучший переговорщик в мире». Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет РИА Новости.
«Думаю, вы увидели вчера, как президент Трамп, который сам является самым лучшим переговорщиком... свел вместе две стороны для нахождения мира путем переговоров», — отметил американский министр.
Накануне Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политики обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование ситуации на Украине. По данным СМИ, позже Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru