Глава партии Зеленского сложил полномочия
Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко оставит пост главы пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщила пресс-секретарь фракции в украинском парламенте Юлия Палийчук.
В октябре Корниенко избрали в руководство Рады, политик планировал продолжать руководить партией и после избрания на должность первого вице-спикера парламента.
«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на должности первого вице-спикера», — написала Палийчук в Telegram-канале.
Пресс-секретарь добавила, что «ротация руководства» пройдет на съезде партии в ноябре.
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