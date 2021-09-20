Глава партии «Новые люди» прокомментировал результаты выборов в Госдуму
Лидер партии «Новые люди», бизнесмен Алексей Нечаев заявил, что по итогам прошедших в России выборов его политорганизация получит 13-14 мандатов в Госдуме восьмого созыва, сообщает Ura.ru.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в нижнюю палату парламента, преодолели пять партий.
По результатам обработки 98% протоколов, «Единая Россия» набирает 49,80% голосов, КПРФ - 19,05%, ЛДПР - 7,48%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,41%, «Новые люди» - 5,36%.
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