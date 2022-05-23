Глава парламента: Молдавия готова принять зарубежные инвестиции в армию
23 мая 202223:19
Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика принять инвестиции из-за рубежа на повышение обороноспособности армии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Prime, передает ТАСС.
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23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru