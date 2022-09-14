Глава ОВЦС РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане
Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) должен сегодня или завтра провести встречу с папой Римским Франциском в столице Казахстана. Об этом сообщил РИА Новости источник в делегации Русской православной церкви на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.
Глава ОВЦС также должен провести беседы с патриархом Иерусалимским Феофилом lll, председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдель Саламом.
Изначально предполагалось, что делегацию РПЦ возглавит патриарх Кирилл, который и должен был встретиться с Римским понтификом. Однако предстоятель РПЦ отменил этот визит. До этого Франциск и Кирилл должны были встретиться в мае нынешнего года, но Святой Престол отменил эту встречу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В начале того месяца папа в интервью итальянской газете Cоrriere della Sera назвал патриарха Кирилла «алтарным мальчиком» или «послушником» Путина. Он рассказал, что в разговоре предстоятель РПЦ 20 минут по бумажке зачитывал причины действий российских властей на Украине.
На это Франциск, по его словам, ответил буквально следующее: «Брат, мы не государственные священнослужители, мы должны использовать не язык политики, но язык Иисуса. Мы пастыри святого народа Божия. Мы должны искать пути мира, чтобы положить конец обстрелам. Патриарх не может превратиться в «алтарника» Путина».
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