Глава офиса Зеленского: Украина ожидает получить приглашение к упрощенному присоединению к НАТО
Украина рассчитывает получить на саммите Североатлантического альянса в июле приглашение к упрощенному присоединению к НАТО. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Киев хочет получить четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в альянсе. По словам Ермака, если продолжить политику открытых дверей, то для России это будет «плохим сигналом».
Ранее, 26 июня, вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни в интервью газете La Stampa заявил, что время для вступления Украины в НАТО пока не пришло. По его словам, сначала необходимо достичь мира на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гагин: Решительность Москвы не позволила Киеву воспользоваться попыткой мятежа
- Леонардо Ди Каприо заметили на ужине с 28-летней моделью Нилам Гилл
- В ЮНЕСКО опровергли информацию об участии в вывозе культурных ценностей из Киева
- Посол Белоруссии: Минск планирует поставить в Россию миллион тонн нефтепродуктов
- Спикер парламента Грузии Папуашвили: Санкции против РФ могут привести к военной эскалации
- NYT: Россия вывела из строя 17 американских БМП Bradley
- Чернышенко заявил об отсутствии серьезных проблем со связью в России с 24 июня
- СМИ: самолет из Британии экстренно посадили в Греции из-за агрессивных россиян
- Путин обсудил с президентом Ирана Раиси события 24 июня в России
- Иосиф Пригожин признался, что не помнит личных встреч с Евгением Пригожиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru