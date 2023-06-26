Глава офиса Зеленского: Украина ожидает получить приглашение к упрощенному присоединению к НАТО

Он отметил, что Киев хочет получить четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в альянсе. По словам Ермака, если продолжить политику открытых дверей, то для России это будет «плохим сигналом».

Ранее, 26 июня, вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни в интервью газете La Stampa заявил, что время для вступления Украины в НАТО пока не пришло. По его словам, сначала необходимо достичь мира на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

