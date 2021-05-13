Глава офиса Зеленского предложил срочно провести встречу «нормандской четверки»

Отмечается, что Ермак в четверг в ходе встречи с послами «большой семерки», Швеции и Евросоюза обсудил вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины. Глава офиса украинского президента заявил о «затяжной стагнации» в контактной группе по Донбассу, а также на переговорах советников лидеров «нормандской четверки».

Ермак считает, что активизировать работу «нормандского формата» помогло бы участие политических, военных и юридических экспертов. Кроме того, по словам главы офиса президента Украины, очередной саммит формата даст толчок процессу мирного урегулирования в Донбассе.

«Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита», — добавил Ермак.

