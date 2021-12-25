Глава офиса Зеленского назвал условие для переговоров президентов России и Украины

Руководитель офиса Зеленского рассказал, что украинский президент в этом году уже пытался связаться с российским коллегой.

«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным - НСН). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — сообщил Ермак.

Глава офиса президента Украины подчеркнул, что Зеленский готов к переговорам с Путиным. Однако конкретной даты возможной встречи глав государств пока нет.

