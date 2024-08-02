Глава офиса Зеленского Ермак опроверг заявления о своей растущей власти
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что лишь координирует процессы на Украине, а не руководит ими. Его слова приводит издание Bloomberg.
Издание отмечает, что часть международных союзников Украины обеспокоена растущим влиянием Ермака, так как он напрямую участвует во всем: от внешней политики до военного планирования. Также по данным газеты Times, украинские чиновники обвиняют Ермака в чрезмерной власти и узурпации демократических процессов.
Сам Ермак заверил, что не участвует «во всем», а лишь занимается координацией. Он отметил, что Зеленский всегда принимает решения сам.
При этом агентство отмечает, что Ермак сыграл не последнюю роль в смещении значимых политических фигур на Украине, включая экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru