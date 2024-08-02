Глава офиса Зеленского Ермак опроверг заявления о своей растущей власти

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что лишь координирует процессы на Украине, а не руководит ими. Его слова приводит издание Bloomberg.

Издание отмечает, что часть международных союзников Украины обеспокоена растущим влиянием Ермака, так как он напрямую участвует во всем: от внешней политики до военного планирования. Также по данным газеты Times, украинские чиновники обвиняют Ермака в чрезмерной власти и узурпации демократических процессов.