Глава НАО отказался от объединения с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный отказался от планируемого объединения с Архангельской областью. Об этом он заявил в интервью газете РБК.

Памфилова оценила «протестное» голосование в НАО

По словам Бездудного, такое решение принято в связи с тем, что жители округа «чувствительно» отнеслись к данной теме. Глава НАО высказал мнение, что именно этот вопрос повлиял на результаты голосования по поправкам к Конституции. В НАО был зафиксирован наибольший показатель голосов «против».

Напомним, руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы. Осенью по этому вопросу в обоих регионах должен был пройти референдум.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: dvinanews.ru
ТЕГИ:Ненецкий АОАрхангельская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры