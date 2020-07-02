Глава НАО отказался от объединения с Архангельской областью

По словам Бездудного, такое решение принято в связи с тем, что жители округа «чувствительно» отнеслись к данной теме. Глава НАО высказал мнение, что именно этот вопрос повлиял на результаты голосования по поправкам к Конституции. В НАО был зафиксирован наибольший показатель голосов «против».

Напомним, руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы. Осенью по этому вопросу в обоих регионах должен был пройти референдум.

