Глава НАО отказался от объединения с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный отказался от планируемого объединения с Архангельской областью. Об этом он заявил в интервью газете РБК.
По словам Бездудного, такое решение принято в связи с тем, что жители округа «чувствительно» отнеслись к данной теме. Глава НАО высказал мнение, что именно этот вопрос повлиял на результаты голосования по поправкам к Конституции. В НАО был зафиксирован наибольший показатель голосов «против».
Напомним, руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы. Осенью по этому вопросу в обоих регионах должен был пройти референдум.
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