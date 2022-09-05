Глава МВД Великобритании Прити Пател объвила об отставке
5 сентября 202216:55
Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об отставке, отметив, что не намерена работать в правительстве Лиз Трасс. Об этом сообщает ТАСС.
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5 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru