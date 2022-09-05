Глава МВД Великобритании Прити Пател объвила об отставке

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об отставке, отметив, что не намерена работать в правительстве Лиз Трасс. Об этом сообщает ТАСС.



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ФОТО: РИА Новости
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