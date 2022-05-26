Глава МВД Сербии сравнил европейских лидеров с коммунальщиками

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что лидеры европейских стран занимаются коммунальными делами вместо политики. Об этом он сообщил в четверг в эфире телеканала Happy, передает ТАСС.

Вучич: введение Сербией санкций в отношении РФ сейчас невозможно

Вулин считает, что Европа стала содружеством территорий, а не содружеством государств. Он заметил, что у государств есть свои интересы, потребности и своя память.

Он подчеркнул, что Сербия никогда не забудет о поступке России, когда она своим вето в Совбезе ООН в 2015 году не дала провозгласить сербский народ виновным в геноциде.

Глава МВД добавил, что президент Сербии Александар Вучич - единственный политик в Европе, который придерживается норм международного права и отказывается вводить санкции против России.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвросоюзСербия
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