Глава МВД Сербии сравнил европейских лидеров с коммунальщиками

Вулин считает, что Европа стала содружеством территорий, а не содружеством государств. Он заметил, что у государств есть свои интересы, потребности и своя память.

Он подчеркнул, что Сербия никогда не забудет о поступке России, когда она своим вето в Совбезе ООН в 2015 году не дала провозгласить сербский народ виновным в геноциде.

Глава МВД добавил, что президент Сербии Александар Вучич - единственный политик в Европе, который придерживается норм международного права и отказывается вводить санкции против России.

