Глава МВД России подписал с представителями ДНР и ЛНР соглашение о сотрудничестве

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Документы подписаны: от МВД ДНР - министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР - министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом», - отметила она.

По ее словам, положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан.

Отмечается, что стороны договорились координировать работу в рамках предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия насильственных преступлений против личности. Также ведомства будут сотрудничать в противодействии торговле людьми, экстремистской деятельности, коррупции, противоправных деяний в сфере экономики. В сфере совместных интересов ведомств – борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков, IT-преступностью.

Волк подчеркнула, что создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств. Стороны намерены развивать информационные системы, специальные технические средства, осуществлять подготовку и повышение квалификации кадров.

Подписанное соглашение разработано в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР, подписанных 21 февраля этого года в Москве.

