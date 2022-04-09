Глава МВД России подписал с представителями ДНР и ЛНР соглашение о сотрудничестве
Глава МВД России Владимир Колокольцев и его коллеги из Донецкой и Луганской народных республик Алексей Дикий и Игорь Корнет подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Документы подписаны: от МВД ДНР - министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР - министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом», - отметила она.
По ее словам, положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан.
Отмечается, что стороны договорились координировать работу в рамках предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия насильственных преступлений против личности. Также ведомства будут сотрудничать в противодействии торговле людьми, экстремистской деятельности, коррупции, противоправных деяний в сфере экономики. В сфере совместных интересов ведомств – борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков, IT-преступностью.
Волк подчеркнула, что создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств. Стороны намерены развивать информационные системы, специальные технические средства, осуществлять подготовку и повышение квалификации кадров.
Подписанное соглашение разработано в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР, подписанных 21 февраля этого года в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+13 573 / сут.
Умерли
371 тыс.+288 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+40 100 / сут.
- Минобороны: Россия представила кадры уничтожения склада боеприпасов в Днепропетровской области
- В Минобороны ФРГ заявили о достигнутом пределе в поставках оружия Украине
- Глава МВД России подписал с представителями ДНР и ЛНР соглашение о сотрудничестве
- Минобороны РФ показало кадры уничтожения ПВО ВСУ боевыми вылетами Су-30см и Су-35 России
- В Южной Осетии назвали сроки завершения подготовки к референдуму о присоединении к России
- Командующий ВДВ вручил ордена Мужества участвующим в спецоперации военнослужащим
- Украинские военные поблагодарили Россию за спасение после крушения Ми-8
- Антонов: НАТО вела военное освоение Украины
- В Крыму раскритиковали посла Украины за высказывания о русских
- В Китае зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru