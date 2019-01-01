Глава МВД Крыма отправлен в отставку

Министр внутренних дел Крыма Олег Торубаров отправлен в отставку. Об этом объявили в отделе информации и общественных связей крымского управления МВД, сообщает ТАСС. Временно исполняющим обязанности главы МВД республики назначен заместитель министра Павел Каранда.

Олег Торубаров стал главой регионального МВД в прошлом году. До этого продолжительное время он работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью в Магаданской области. Непосредственно до назначения в Крым пять возглавлял главк МВД по Алтайскому краю.

Как отмечает RT, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Между тем, как пишут Дни.ру, в Госдуме образован экспертный совет по анализу и совершенствованию законодательной деятельности в Крыму и Севастополе. Возглавил новую структуру член комитета нижней палаты по контролю и регламенту, первый заместитель секретаря севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Белик.

