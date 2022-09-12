Глава Мосгоризбиркома назвала итоговые результаты выборов в Москве
Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова заявила, что в этом году явка на выборах муниципальных депутатов в столице составила 33,9%, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, выборы проводились в 125 муниципальных округах, из 1 417 мандатов большую часть получили представители партии «Единая Россия» - 1 160.
«Мой район» - 134 мандата, КПРФ - 42, «Справедливая Россия» - 20, «Новые люди» - 20, ЛДПР - 11, «Яблоко» - три, «Коммунисты России» - один. Что касается самовыдвиженцев - 26», - уточнила она.
Кириллова отметила, что в районе Люблино кандидат от «Единой России» и кандидат от ЛДПР набрали одинаковое количество голосов, и судьба мандата будет решаться с помощью жеребьёвки.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что Центральное командование Вооруженных сил США впервые вмешалось в выборы в России, распространяя антироссийскую пропаганду, сообщает телеканал «360».
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