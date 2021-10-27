Зампред ЦИК России Булаев заболел COVID-19
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев заразился короновирусом, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. При этом Булаев продолжает работать, даже будучи в больнице, подчеркнула она.
«Тем не менее он не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется», — рассказала Памфилова на заседании ЦИК в формате видеосвязи.
Она пожелала ему скорейшего выздоровления.
18 октября стало известно, что министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов ушел на самоизоляцию из-за заболевания COVID-19. Уточнялось, что заболевание протекает в легкой форме, угрозы здоровью нет.
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