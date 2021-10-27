Зампред ЦИК России Булаев заболел COVID-19

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев заразился короновирусом, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. При этом Булаев продолжает работать, даже будучи в больнице, подчеркнула она.

«Тем не менее он не может без работы. Даже из больницы по каждому поводу звонит, интересуется», — рассказала Памфилова на заседании ЦИК в формате видеосвязи.