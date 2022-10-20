Глава МО Белоруссии: Напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу

Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, еще год назад она была нарастающей. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Погранкомитет Белоруссии сообщил о напряженной ситуации на границе с Украиной

По его словам, под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Белоруссией были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений. Одновременно под видом учений, где Белоруссия была обозначена как противник, было наращивание войск на украинско-белорусской границе, указал Хренин.

«Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Беларуси», - приводит РИА Новости слова генерал-лейтенанта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство Польши в стремлении присоединить часть Украины и целиком поглотить Белоруссию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияМинобороны
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