Глава МО Белоруссии: Напряженность в борьбе с Западом перешла в горячую фазу
Напряженность в противостоянии с Западом перешла в горячую фазу, еще год назад она была нарастающей. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
По его словам, под видом борьбы с миграционным кризисом у самой границы с Белоруссией были сконцентрированы средства трех из четырех крупных польских соединений. Одновременно под видом учений, где Белоруссия была обозначена как противник, было наращивание войск на украинско-белорусской границе, указал Хренин.
«Практически Запад открыто демонстрировал готовность развязать агрессию против Беларуси», - приводит РИА Новости слова генерал-лейтенанта.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство Польши в стремлении присоединить часть Украины и целиком поглотить Белоруссию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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