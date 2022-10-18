Погранкомитет Белоруссии сообщил о напряженной ситуации на границе с Украиной

Обстановка на границе Белоруссии с Украиной напряженная, существует опасность, заявил председатель белорусского госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, передает РИА Новости.

По его словам, со стороны Украины границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона.

Он отметил, что большое количество людей на границе, которые не являются специалистами, создает почву для конфликтов.