Погранкомитет Белоруссии сообщил о напряженной ситуации на границе с Украиной
Обстановка на границе Белоруссии с Украиной напряженная, существует опасность, заявил председатель белорусского госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, передает РИА Новости.
По его словам, со стороны Украины границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона.
Он отметил, что большое количество людей на границе, которые не являются специалистами, создает почву для конфликтов.
Белоруссия оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания для недопущения нападения на свою территорию. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Также, по его словам, такие меры Минск может принять в целях «нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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