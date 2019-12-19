Глава Минтопэнерго Крыма отравлен в отставку

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик отправлен в отставку. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

От должности Белика освободил глава Крыма Сергей Аксенов. Как отмечается в тексте соответствующего указа, решение принято в связи с истечением срока полномочий Белика.

Должность министра топлива и энергетики Белик занимал с июля 2017 года.

Ранее в конце ноября Аксенов сообщал, что новые министры будут назначены до конца текущего года. В частности, отмечалось, что финальные собеседование пройдут 28 и 29 декабря.

Напомним, новые министры в Крыму избирались в рамках конкурса «Твое правительство», состоящего из нескольких этапов. В проекте могли принять участие граждане РФ с высшим образованием, имеющие опыт работы на управленческих должностях, без судимости и второго гражданства.

