Глава минобороны Великобритании Уоллес прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Россию на переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство Соединённого Королевства в Москве.
В сообщении говорится, что кроме переговоров с главой Минобороны РФ Уоллес намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что Уоллесу и главе МИД Британии Лиз Трасс поручено улучшить отношения с российским правительством и способствовать деэскалации, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru