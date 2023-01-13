Глава Минобороны Украины заявил, что страна де-факто является членом НАТО
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил, что его страна де-факто уже является членом НАТО.
Свои слова он объяснил тем, что у Киева «есть оружие и понимание, как его использовать».
«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас оружие и понимание, как его использовать... уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре», - сказал Резников.
Также украинский министр выразил уверенность, что Украина получит западных партнёров танки и самолёты.
Ранее Европейский союз и НАТО в совместной декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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