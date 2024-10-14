Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом сообщет пресс-служба российского военного ведомства.

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Отмечается, что церемония официальной встречи российской делегаци прошла у задания Центрального военного совета КНР. Белоусова приветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь.

«В ходе визита министр обороны России проведёт ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством КНР», - заключили в ведомстве.

Ранее Белоусов в рамках рабочей поездки в Мурманскую область осмотрел объекты инфраструктуры Северного флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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