Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом
Глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом сообщет пресс-служба российского военного ведомства.
Отмечается, что церемония официальной встречи российской делегаци прошла у задания Центрального военного совета КНР. Белоусова приветствовал министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь.
«В ходе визита министр обороны России проведёт ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством КНР», - заключили в ведомстве.
Ранее Белоусов в рамках рабочей поездки в Мурманскую область осмотрел объекты инфраструктуры Северного флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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