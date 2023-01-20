Глава Минобороны Германии прокомментировал ультиматум Шольца Байдену

Отправка Украине танков Leopard производства ФРГ не связана с поставками США Киеву американских танков Abrams. Об этом заявил глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус, комментируя информацию о якобы имеющем место ультиматуме, который канцлер ФРГ Олаф Шольц выдвинул в телефонном разговоре американскому президенту Джо Байдену, сообщило агентство Bloomberg.

В Кремле не испугались возможных поставок НАТО танков Киеву

Отвечая на вопрос о предварительных условиях поставки ФРГ Киеву танков Leopard, Писториус заявил, что не располагает информацией о пакетной сделке.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки Североатлантическим альянсом танков Украине усложнят ситуацию не для Москвы, а для Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:ПоставкиДжо БайденСШАУкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры