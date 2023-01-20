Глава Минобороны Германии прокомментировал ультиматум Шольца Байдену

Отвечая на вопрос о предварительных условиях поставки ФРГ Киеву танков Leopard, Писториус заявил, что не располагает информацией о пакетной сделке.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки Североатлантическим альянсом танков Украине усложнят ситуацию не для Москвы, а для Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

