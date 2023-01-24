Глава Минобороны ФРГ заявил, что союзники НАТО едины в вопросах помощи Киеву

По его словам, Германия хотела бы предотвратить возникновение впечатления разобщенности. Писториус отметил, что принятие решений по поставкам вооружений – это процесс, которому необходимо уделить время.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

