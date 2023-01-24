Глава Минобороны ФРГ заявил, что союзники НАТО едины в вопросах помощи Киеву

Впечатление, что ФРГ изолировано ведет себя в вопросах поставок вооружения Киеву, ошибочно. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции.

Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией

По его словам, Германия хотела бы предотвратить возникновение впечатления разобщенности. Писториус отметил, что принятие решений по поставкам вооружений – это процесс, которому необходимо уделить время.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраина
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