Глава Минобороны ФРГ заявил, что союзники НАТО едины в вопросах помощи Киеву
Впечатление, что ФРГ изолировано ведет себя в вопросах поставок вооружения Киеву, ошибочно. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции.
По его словам, Германия хотела бы предотвратить возникновение впечатления разобщенности. Писториус отметил, что принятие решений по поставкам вооружений – это процесс, которому необходимо уделить время.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.
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