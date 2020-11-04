Глава минобороны ФРГ: Ситуация в США взрывоопасна
Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что в США ситуация в связи с президентскими выборами является «очень взрывоопасной», сообщает телеканал ZDF.
«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас», - цитирует министра РИА Новости.
Напомним, в СЩА завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.
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