Глава минобороны ФРГ: Ситуация в США взрывоопасна

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что в США ситуация в связи с президентскими выборами является «очень взрывоопасной», сообщает телеканал ZDF.

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«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас», - цитирует министра РИА Новости.

Напомним, в СЩА завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.


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ФОТО: pixabay.com
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