Глава Минобороны ФРГ потребовал компенсацию Германии за переданные Украине танки

Германия нуждается в компенсации оружия, в том числе и танков, которое она отправила Украине. Сейчас ФРГ необходимо восполнить оборонные запасы. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Suddeutsche Zeitung, сообщило агентство Reuters.

Министр обороны ФРГ не увидел ничего радостного в передаче танков Украине

Политик, в частности, отметил, что ФРГ нужно заменить 14 танков Leopard, которые передадут Киеву.

Писториус добавил, что в ближайшее время Германия не сможет обеспечить нужды собственной армии, поскольку на это не хватит 100 млрд евро специального оборонного фонда ФРГ.

Ранее Писториус заявил, что полностью понимает обеспокоенность граждан Германии решением немецкого правительства передать танки Украине и не разделяет чувства тех, кто радуется поставкам машин в зону боевых действий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
ТЕГИ:ТанкиКомпенсацияМинобороныГермания
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