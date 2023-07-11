Глава Минобороны ФРГ: Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Киеву
11 июля 202319:45
Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Берлин не собирается менять свою позицию.
Ранее, 2 июля, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что ФРГ не хочет, чтобы дальнобойные крылатые ракеты Taurus использовались Киевом для ударов по территории России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru