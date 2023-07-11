Глава Минобороны ФРГ: Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Киеву

Он отметил, что Берлин не собирается менять свою позицию.

Ранее, 2 июля, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что ФРГ не хочет, чтобы дальнобойные крылатые ракеты Taurus использовались Киевом для ударов по территории России, сообщает «Радиоточка НСН».

