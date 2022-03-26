Глава Минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по Украине

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова отменила свой визит в Венгрию для участия во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы из-за отказа Будапешта поддержать инициативу о введении эмбарго на поставки российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство CTK.

В Киеве обвинили Венгрию в желании получить Закарпатье

Ранее Венгрия не поддержала призывы отказаться от нефти и газа из России и разрешить поставки вооружений для Украины через свою территорию на фоне российской специальной военной операции.

«Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что для венгерских политиков сейчас дешевая российская нефть важнее, чем украинская кровь», — заявила Чернохова.

Главы Минобороны стран Вишеградской группы — Чехии, Словакии, Венгрии и Польши — встретятся 30-31 марта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияВенгрияЧехия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры