Глава Минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по Украине
Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова отменила свой визит в Венгрию для участия во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы из-за отказа Будапешта поддержать инициативу о введении эмбарго на поставки российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство CTK.
Ранее Венгрия не поддержала призывы отказаться от нефти и газа из России и разрешить поставки вооружений для Украины через свою территорию на фоне российской специальной военной операции.
«Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что для венгерских политиков сейчас дешевая российская нефть важнее, чем украинская кровь», — заявила Чернохова.
Главы Минобороны стран Вишеградской группы — Чехии, Словакии, Венгрии и Польши — встретятся 30-31 марта.
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