Глава Минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по Украине

Ранее Венгрия не поддержала призывы отказаться от нефти и газа из России и разрешить поставки вооружений для Украины через свою территорию на фоне российской специальной военной операции.

«Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что для венгерских политиков сейчас дешевая российская нефть важнее, чем украинская кровь», — заявила Чернохова.

Главы Минобороны стран Вишеградской группы — Чехии, Словакии, Венгрии и Польши — встретятся 30-31 марта.

